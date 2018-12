Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin tritt in seinem letzten Spiel in diesem Jahr am Sonntag (13.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue an. Es ist die erste Partie der Rückrunde. Das Hinspiel hatten die Berliner durch ein spätes Freistoßtor von Mittelfeldmann Felix Kroos mit 1:0 gewonnen.

AUSGANGSLAGE: Union ist die einzige Mannschaft der Liga, die noch kein Spiel verloren hat. Mit einem Sieg in Aue könnten die Hauptstädter bis auf zwei Zähler an den Tabellenzweiten 1. FC Köln heranrücken. Die seit drei Partien ungeschlagenen Erzgebirgler wollen ihre sichere Mittelfeldposition ausbauen.

PERSONAL: Mittelfeldspieler Grischa Prömel muss zum dritten Mal in Folge wegen einer Beinverletzung passen. Abwehrspieler Florian Hübner kehrt dagegen nach abgesessener Gelbsperre wieder in die Innenverteidigung zurück.

ZITAT: Abwehrspieler Florian Hübner: "Wir wollen das letzte Spiel noch mal so gut gestalten, dass wir sagen können, dass uns bis Weihnachten keiner geschlagen hat. Wenn wir das schaffen, wäre dies etwas richtig Großes."

BESONDERES: Union konnte die letzten drei Partien gegen Aue gewinnen. Auswärts steht in dieser Spielzeit aber bisher nur ein dreifacher Punktgewinn (2:1 in Ingolstadt) zu Buche. Am Abend (19.00 Uhr) findet in Berlin im Stadion An der Alten Försterei das 16. Weihnachtssingen des 1. FC Union mit 28 500 Besuchern statt.