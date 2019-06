Union Berlin startet mit neuem Hauptsponsor in Bundesliga

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Aufsteiger 1. FC Union Berlin geht mit einem neuen Hauptsponsor in seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga. Das Immobilienunternehmen Aroundtown baut sein Engagement bei den Eisernen aus und wird künftig mit dem Firmenlogo auch auf den Trikots der Union-Profis zu sehen sein. Das teilte der Verein am Freitag mit. Die Aroundtown-Unternehmenstochter Grand City Properties unterstützte bislang seit 2017 die Union-Nachwuchsabteilung und war als Trikotsponsor bei den A- und B-Junioren vertreten.

In das dritte Jahr der Zusammenarbeit gehen Union und Aroundtown mit einem über weitere zwei Jahre laufenden Vertrag. Dieser beinhaltet auch eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr. Bestandteil ist neben dem Trikotsponsoring bei den Profis und der Präsenz auf weiteren Werbeflächen die Erweiterung der Zusammenarbeit im Nachwuchs auf den Junioren-Bereich der U14 und U15. Auch der Mädchenfußball soll künftig gefördert werden.