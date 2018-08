Union Berlin startet bei Carl Zeiss Jena in den DFB-Pokal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin will sich im DFB-Pokalspiel der ersten Runde beim FC Carl Zeiss Jena keinen Ausrutscher erlauben. Die Köpenicker treten heute beim Drittligisten an. Ob er für die Partie sein Personal durchwechselt, ließ Union-Trainer Urs Fischer offen. Am 1. Juli hatten sich beide Teams anlässlich des 50. Jubiläums des FDGB-Pokalfinals von 1968 in einem Test mit 1:1 getrennt. "Ich glaube, dass der Unterschied zwischen der 2. und 3. Liga nicht ganz so groß ist", sagte Fischer und erwartet ein enges Spiel.