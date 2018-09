Union Berlin nur 0:0 beim SV Sandhausen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin bleibt weiter ungeschlagen, hat den Sprung zurück an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga aber verpasst. Die Köpenicker kamen am Sonntag nach einer risikoarmen Vorstellung beim SV Sandhausen zu einem leistungsgerechten 0:0. Vor 5517 Zuschauer hatten die zuvor noch punktlosen Nordbadener insgesamt die besseren Torchancen, kurz vor Ende vergab jedoch Unions Grischa Prömel (81. Minute) die große Möglichkeit zum Auswärtssieg. Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden aus vier Spielen liegt der Hauptstadtclub vorerst auf dem Relegationsrang drei.

Union wurde von Beginn an seiner Favoritenrolle nicht gerecht. Das Team von Trainer Urs Fischer konnte im Gegensatz zum 4:1 gegen den FC St. Pauli in der Vorwoche sein Offensivspiel nur selten aufziehen. Stürmer Sebastian Andersson verzog in der 31. Minute mit dem Außenrist knapp am rechten Pfosten vorbei und ließ damit die einzige größere Möglichkeit der Gäste in der ersten Halbzeit aus.

Sandhausen spielte sich begünstigt durch Unaufmerksamkeiten der Union-Elf mehrere gute Chancen heraus, zeigte aber nicht die notwendige Klasse im Abschluss. Berlins Neuzugang Rafal Gikiewicz lenkte einen Schuss von Max Jansen aus gut 20 Metern über die Latte (12.). Nach einem Ballverlust des schwachen Kevin Prince Redondo, der für Felix Kroos in die Startelf gerückt war, parierte der polnische Keeper erneut stark gegen Kevin Behrens (32.). Zudem forderte Sandhausen von Schiedsrichter Timo Gerlach vergeblich einen Foulelfmeter, nachdem Florian Hübner seinen Gegenspieler Fabian Schleusener per Bodycheck abgeräumt hatte (18.).

Die beiden personellen Umstellungen von Union-Coach Fischer zahlten sich nicht aus: Neben Redondo durfte Neuzugang Robert Zulj sein Startdebüt geben. Aber auch in der zweiten Halbzeit trat Sandhausen zunächst mutiger auf. Ken Reichel legte im eigenen Strafraum unfreiwillig für Angreifer Behrens auf, der aber völlig frei aus acht Metern verzog.

Das Spiel verlief weitgehend ereignislos, kein Team wollte etwas riskieren. Aus dem Nichts bot sich Prömel die Chance zum schmeichelhaften Siegtreffer, doch der Mittelfeldspieler donnerte den Ball nach einer verunglückten Abwehraktion von Jesper Verlaat aus vier Metern drüber (81.). Damit blieb es beim 0:0.