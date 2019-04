Union Berlin bangt um Einsatz von Innenverteidiger Hübner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Fußball-Zweitligist Union Berlin droht im Aufstiegsrennen der Ausfall von Stammspieler Florian Hübner. Vor der Auswärtspartie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) bei Greuther Fürth müssen die Köpenicker um den Einsatz des Abwehrspielers bangen. Der Innenverteidiger konnte am Dienstag nicht an der letzten öffentlichen Trainingseinheit der Woche teilnehmen. "Bei Hübner ist es fraglich, ob er am Sonnabend zur Verfügung steht", sagte Trainer Urs Fischer am Mittwoch. Er habe sich am Bein verletzt. Als Ersatzleute kämen bei einem Ausfall Winter-Neuzugang Nicolai Rapp von Erzgebirge Aue und Allrounder Michael Parensen in Frage.