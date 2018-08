Union bejubelt Führung - 4:1 im Spitzenspiel gegen St. Pauli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ausgelassen feierten Profis und Fans des 1. FC Union Berlin gemeinsam die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga. Angeführt vom überragenden Neuzugang Sebastian Andersson und dank gnadenloser Effektivität entschieden die Köpenicker das Spitzenspiel gegen den FC St. Pauli mit 4:1 (2:0) für sich. Union schob sich mit dem zweiten Saisonsieg an den Gästen vorbei und zog mit Spitzenreiter 1. FC Köln nach Punkten und Toren gleich.

"Wir müssen genau so weitermachen. Wir haben ein sehr gutes Gefühl im Team", sagte Doppel-Torschütze Andersson und vergewisserte sich nach dem Abpfiff über den Tabellenplatz. "Erster? Das ist sehr schön. Ein tolles Gefühl, oben zu stehen. Ich hoffe, wir bleiben da."

Per Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff erzielten Grischa Prömel (44. Minute) und Akaki Gogia (45.+2) die ersten beiden Treffer für den Hauptstadtclub. Neuzugang Andersson (57./88.) legte vor 22 012 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei nach. "Die ersten 20 Minuten haben mir nicht so gefallen, wir kamen nicht so in die Zweikämpfe", kritisierte Union-Trainer Urs Fischer, betonte aber: "Wenn du 4:1 gegen eine sehr gute Mannschaft gewinnst, dann bist du in erster Linie zufrieden."

Henk Veermann (71.) erzielte nur noch das 1:3 aus Sicht der Gäste. Nach dem Erstrunden-Aus im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden musste St. Pauli damit den nächsten Rückschlag einstecken und konnte seine Tabellenführung nicht vom 1. FC Köln zurückerobern. "Eine verdiente Niederlage", konstatierte Gäste-Trainer Markus Kauczinski.

In einer temporeichen, aggressiv geführten Partie neutralisierten sich beide Teams in der ersten Halbzeit zunächst, erst langsam erarbeitete sich Union Vorteile. Mit zwei langen Einwürfen übertölpelte das Team von Coach Fischer dann die Gäste: Zunächst konnten Johannes Flum, Jeremy Dudziak und Marvin Knoll kollektiv nicht klären, Prömel zeigte Durchsetzungsstärke im Strafraum und erzielte sein erstes Saisontor.

Nur drei Minuten war Union nach einem Einwurf von der anderen Seite wieder wacher. Die Vorlage von Kapitän Christopher Trimmel schirmte Andersson ab, Gogia kam völlig frei vor Pauli-Keeper Robin Himmelmann zum Schuss.

Dabei konnte sich Union vor den beiden Treffern nur wenig zwingende Gelegenheiten herausspielen. Andersson verzog aus spitzem Winkel in der 20. Minute von rechts. Simon Hedlund hatte den Ball erobert und wurde anschließend von wütenden Hamburgern bedrängt, weil der Schwede gerade erst von einer Verletzungsbehandlung vom Seitenrand zurückgekehrt war. Auch sonst war die Begegnung von vielen kleinen Nickligkeiten geprägt.

Nach knapp einer Stunde passte der erneut starke Manuel Schmiedebach auf Andersson. Der Schwede tanzte den hüftsteifen Innenverteidiger Philipp Ziereis aus und traf wie schon beim 1:1 in Köln und dem 4:2 im Pokal bei Carl Zeiss Jena. St. Pauli schöpfte nach dem Treffer von Veermann, dessen Schuss Marvin Friedrich unhaltbar abfälschte, noch einmal Hoffnung. Andersson ließ die Union-Fans dann endgültig erleichtert jubeln. "Er hat ein wirklich tolles Spiel gemacht", lobte Trainer Fischer.