Kiel (dpa/bb) - Als Belohnung für das Achtungszeichen im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga durften sich die Profis des 1. FC Union Berlin über zwei freie Tage freuen. Nach dem 2:0 bei Holstein Kiel versammelt Coach Urs Fischer sein Team erst wieder am Montagnachmittag zum Training in Köpenick. Mit dem Erfolg am Freitagabend distanzierte der Hauptstadtclub den direkten Verfolger auf fünf Punkte und setzte die übrige Konkurrenz unter Druck.

"Wenn Kiel gewonnen hätte, wären sie an uns vorbeigezogen. Das wir sie jetzt auf Abstand gehalten haben, war auf jeden Fall ein Big Point", sagte Innenverteidiger Florian Hübner. "Das gibt der Mannschaft auch noch mal einen Schub, in Kiel so eine souveräne Leistung abzurufen. Wir haben wenig zugelassen und viele Torchancen erspielt. Kurz vor Schluss hätten wir drei, vier Tore mehr machen können. Es war eine Topleistung."

Durch den Sieg steht die Mannschaft von Fischer zumindest bis zum Spiel des Hamburger SV gegen Greuther Fürth am Montagabend auf Platz zwei. Der Frust bei Kiel saß tief. Trainer Tim Walter erwies sich nicht als guter Verlierer. Er warf Union vor, nach jedem Foul 40 bis 50 Sekunden am Boden gelegen zu haben. "Da müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir gegen solche Truppen, die nicht am Fußball spielen interessiert sind, besser spielen", sagte er bei Sky.

Kiel hatte zwar 61 Prozent Ballbesitz, Union besaß aber die eindeutig klareren Chancen. Zwei davon nutzen Mittelfeldspieler Felix Kroos und Angreifer Sebastian Andersson zum zweiten Auswärtssieg in Serie. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) ist der FC Ingolstadt im Stadion An der Alten Försterei zu Gast.