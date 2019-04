Turbulente Saison für TeBe und Viktoria

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Landespokalfinale am 25. Mai wird zum Duell von zwei Traditionsvereinen. Sowohl Oberligist Tennis Borussia als auch Regionalligist FC Viktoria 89 wollen ihre bislang turbulenten Saisons mit dem Einzug in den DFB-Pokal krönen. TeBe hatte sich am Dienstag beim Regionalligisten VSG Altglienicke mit 7:6 nach Elfmeterschießen durchgesetzt. Viktoria zog am Mittwoch im Viertliga-Duell beim BFC Dynamo durch ein 2:1 nach Verlängerung nach.

Der Club war nach ausgebliebenen Zahlungen eines chinesischen Investors in wirtschaftliche Turbulenzen geraten. Wegen des Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurden dem Verein nach Mitteilung des Nordostdeutschen Fußballverbands Ende Januar neun Punkte abgezogen. Dennoch dürfte es zum Klassenverbleib reichen. "Nach diesem schweren Jahr, das wir bei Viktoria haben, ist es eine unheimliche Genugtuung, mit diesen Jungs zu sehen, wie sie erwachsen werden", sagte Trainer Jörg Goslar. "Wir können uns beim Finaltag der Amateure zeigen. Das ist eine Bestätigung unserer Arbeit."

Rekordgewinner TeBe (16 Mal) droht ein weiteres Jahr in der Fünftklassigkeit. Zudem haben sich Teile der aktiven Fanszene nach Streitigkeiten mit dem Vorstand abgewendet und unterstützen derzeit lieber andere Abteilungen und Vereine. Die Spieler sehen den bei Anhängern umstrittenen Vorstandsvorsitzenden Jens Redlich weniger kritisch. "Ich freue mich, dass wir mit dem Finaleinzug etwas zurückzahlen können. Der Präsident hat es verdient, dass wir in dieser Saison wenigstens einen Titel holen", sagte Karim Benyamina.