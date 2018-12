Trotz Verletztenliste: Hertha setzt gegen Augsburg auf Sieg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Hertha BSC will sich vom 1:2 gegen Stuttgart freimachen und will heute gegen den FC Augsburg im Olympiastadion den zweiten Heimsieg in Serie. Trainer Pal Dardai fehlen im letzten Heimspiel des Jahres zahlreiche Stammkräfte wie Leihprofi Marko Grujic, die Innenverteidiger Niklas Stark und Karim Rekik sowie Javairo Dilrosun. Auch bei Salomon Kalou (Risswunde) und Arne Maier (Infekt) wird es nicht für das Duell mit dem Tabellen-14. reichen. Aus den letzten beiden Spielen 2018 gegen Augsburg und bei Bayer Leverkusen am Samstag wünscht sich der Coach vier Punkte.