Sponsor-Engagement bei Union ligaunabhängig

Berlin (dpa) – Das Engagement des neuen, in Fankreisen umstrittenen Hauptsponsors beim 1. FC Union Berlin ist unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit des Clubs. Das machte Andrew Wallis, Geschäftsführer des Immobilienunternehmens Aroundtown, deutlich. "Ja, es geht für Union und uns um Imagepflege. Wir wollen uns nach zwei Jahren zusammensetzen und schauen, wie es gelaufen ist", erklärte der 51 Jahre alte Manager im "Tagesspiegel" (Montag). "Wenn Union absteigt, laufen wir nicht weg." Der Zweijahresvertrag enthält eine Verlängerungs-Option. Über die Höhe der finanziellen Unterstützung sei Stillschweigen vereinbart worden. In Berliner Medien ist von 1,5 bis zwei Millionen Euro pro Saison die Rede.

Sein Immobilien-Unternehmen sei sich bewusst gewesen, dass die Ausweitung des Engagements beim 1. FC Union in der 1. Liga eine Reaktion in der Anhängerschaft auslösen würde. "Klar, das ist ein emotionales Thema. Wir wollen Teil der Lösung sein", sagte Wallis. Das Mieten-Thema sei im Moment negativ besetzt. Aroundtown arbeitet mit Gewerbe-Immobilien. Das Partner-Unternehmen Grand City hält rund 90 000 Wohnungen in Deutschland, davon etwa 8000 in Berlin.

"Schon vor zwei Jahren, als wir bei der U17 und U19 mit Grand City angefangen haben, wollten wir wissen, ob in Sachen Hauptsponsor etwas geht. Damals hätte wahrscheinlich niemand etwas gesagt", sagte Wallis. In Fan-Foren würde er sich den Union-Anhängern gern stellen, "wenn ich eingeladen werde". Kurzfristige Mieterhöhungen angesichts eines möglichen Mietdeckels in Berlin habe der Konzern nicht verschickt, bemerkte Wallis. Allerdings sorge die neue Idee des Mietdeckels für große Unsicherheit im Markt und stoppe den Bau neuer Wohnungen.

"Wir werden diesen Beschluss, der den Mietern, die neue und bezahlbare Wohnungen benötigen, mehr Schaden zufügt, rechtlich anfechten", kündigte Wallis an. Noch ist unklar, wie eine Preisbremse des Berliner Senats konkret aussehen soll.