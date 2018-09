Selke mit Tor bei Comeback: 3:0 gegen Oberligist Zehlendorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - U21-Europameister Davie Selke hat nach knapp acht Wochen sein Comeback im Team von Hertha BSC mit einem Testspiel-Treffer gefeiert. Der 23 Jahre alte Stürmer erzielte beim 3:0 (0:0)-Sieg über den Oberligisten und Kooperationspartner Hertha 03 Zehlendorf am Donnerstag in der 82. Minute das zwischenzeitliche 2:0. Nach seiner Lungen-Operation Mitte Juli war Selke vor gut einer Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Für die weiteren Treffer des Teams von Trainer Pal Dardai, der ohne mehrere Verletzte sowie neun National- und Auswahlspieler auskommen musste, sorgten der eingewechselte Muhammed Kiprit (56.) per direktem Freistoß und Ersatzkapitän Per Skjelbred (84.). Der etatmäßige Spielführer Vedad Ibisevic pausierte bereits zuletzt im Training mit einer kleinen Schwellung am Knie. Zudem fehlten die weiterhin verletzten Marvin Plattenhardt, Maximilian Mittelstädt, Vladimir Darida, Peter Pekarik und Mathew Leckie.

Sein Debüt im Hertha-Trikot feierte Derrick Luckassen. Der Innenverteidiger stieß erst kurz vor Ende der Transferperiode von PSV Eindhoven zu Hertha. "Für ihn ging es in erster Linie darum, alle anderen noch besser kennenzulernen", sagte Dardai zuletzt. Hertha BSC und Zehlendorf verbindet eine enge Beziehung, seit vergangenem Jahr gehen sie im Nachwuchsbereich gemeinsame Wege.

Der Bundesliga-Dritte tritt am 15. September im Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg an.