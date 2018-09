Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Neuling Marko Grujic schlug bei Hertha BSC auf Anhieb ein. Im Auswärtsspiel bei Schalke 04 stellte der vom englischen Spitzenclub FC Liverpool ausgeliehene Serbe sein Können eindrucksvoll unter Beweis. Er spielte 90 Minuten durch und hatte erheblichen Anteil am überraschenden 2:0-Sieg des Hauptstadtclubs. "Vom ersten Tag an war alles perfekt hier, ich habe mich sehr willkommen gefühlt", sagte Grujic am Mittwoch nach dem Vormittagstraining und begründete seinen gelungenen Einstand.

Erst vor drei Wochen ist der 22-Jährige zu seiner neuen Mannschaft gestoßen, und er hat sich schnell eingelebt. Noch verständigt er sich auf Englisch, sein erstes Interview auf Deutsch könne er vielleicht in zwei Monaten geben, erklärte der Serbe schmunzelnd. Immerhin kann er sich mit seinem Mitspieler Vedad Ibisevic in seiner Muttersprache unterhalten. Der Hertha-Kapitän habe ihm die Integration erleichtert.

Hertha-Trainer Pal Dardai hat eine hohe Meinung von dem achtmaligen serbischen Nationalspieler. Grujic habe das Spielerprofil, das er sich gewünscht hatte, sagte Dardai bereits kurz nach der Verpflichtung des 1,91 Meter großen Mittelfeldstrategen: "Er hat eine gute Handlungsschnelligkeit und strahlt Präsenz im Zentrum aus."

Beim 2:0-Sieg auf Schalke war auffällig, wie gut Grujic im zentralen defensiven Mittelfeld bereits mit seinen beiden Nebenmännern Arne Maier und Ondrej Duda harmoniert. "Das hat mich nicht überrascht", erklärte Grujic. Maier sei ein sehr talentierter Spieler und Duda - gegen Schalke zweifacher Torschütze der Berliner - habe gezeigt, wie stark er ist.

Mit Hertha hat Grujic, der in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Cardiff ausgeliehen war, noch einiges vor: "Natürlich versuchen wir, im Pokal so weit wie möglich zu kommen." Er wünscht sich, dass der Aufwärtstrend beim Bundesliga-Dritten anhält: "Der Start ist ja mit zwei Siegen perfekt verlaufen. Hoffentlich stehen wir im Mai immer noch so gut da."