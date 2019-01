Lustenberger wechselt zu den Young Boys Bern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC geht im Sommer eine kleine Ära zu Ende. Nach zwölf Jahren beim Hauptstadtclub kehrt der Schweizer Fabian Lustenberger zu Young Boys Bern in seine Heimat zurück. "Das war eine sehr schöne Zeit und es wird noch eine schöne Zeit sein", sagte der dienstälteste Hertha-Profi am Montag nach dem Training. "Die letzten vier Monate versuche ich zu genießen, Vollgas zu geben und die Mannschaft zu unterstützen, wie ich es die zwölf Jahre gemacht habe." Beim Schweizer Meister unterschreibt Lustenberger einen Dreijahresvertrag mit einer Option für ein weiteres Jahr.

Lustenbergers Frau und Kinder leben schon seit längerem wieder in der Schweiz. "Es auch für ihn eine schwierige Entscheidung, aber Familie ist immer das Wichtigste. Das muss man akzeptieren", sagte Coach Pal Dardai. "Er hat gute Leistungen gezeigt, er ist ein guter Mensch - er bleibt ein Herthaner!" Auch Rainer Widmayer, Assistent von Dardai, verlässt im Sommer die Hertha und geht aus familiären Gründen zum VfB Stuttgart. Widmayer ist Schwabe und arbeitete bereits mehrere Jahre für den VfB.

Der 30 Jahre alte Lustenberger kam im August 2007 vom FC Luzern zur Hertha und erzielte in 207 Bundesliga-Spielen drei Tore. Insgesamt kommt der Defensiv-Allrounder und Ex-Kapitän auf 294 Pflichtspiele und fünf Treffer. In seiner langen Zeit in Berlin stieg Lustenberger mit der Hertha zweimal ab und wieder auf. "Mein Großer geht in die zweite Klasse", sagte er. "Meine Jungs und die Kleine brauchen ihren Papa, deshalb ist das auch eine Entscheidung für die Familie. Ich gehe mit erhobenen Hauptes im Sommer."

Diese Saison wurde Lustenberger in der Liga achtmal eingewechselt und stand viermal in der Startelf. Zuletzt hatte sich der Defensivallrounder aber wieder den Platz von Beginn an erarbeitet. Sein voller Fokus liege weiter auf Hertha, betonte Lustenberger. "Fabian hat uns über seine Entscheidung informiert. Wir werden jetzt alles daransetzen, unsere sportlichen Ziele in dieser Saison gemeinsam zu erreichen", sagte Manager Michael Preetz. "Am Saisonende werden wir unseren dienstältesten Spieler natürlich gebührend verabschieden."

Beim Trainingsauftakt vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag absolvierten Arne Maier, der zuletzt einen Schlag aufs Sprunggelenk erhalten hatte, und Marko Grujic eine individuelle Einheit.