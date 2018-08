Luckassen absolviert erstes Mannschaftstraining bei Hertha

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Derrick Luckassen hat am Mittwoch erstmals am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC teilgenommen. Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass der Hauptstadtclub den 23 Jahre alten Niederländer für eine Saison vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven ausleiht. "Man sieht, dass er richtig schnell ist, auch seine Zweikampfführung ist in Ordnung", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Übungseinheit auf dem Schenckendorffplatz über den Neuzugang.

Keine Angaben machte der Ungar darüber, ob Luckassen bereits im nächsten Bundesligaspiel am Sonntag bei Schalke 04 zum Aufgebot der Berliner zählt.

Darüber hinaus ist Valentino Lazaro am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der österreichische Außenbahnspieler war beim 1:0 (1:0)-Sieg am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Nürnberg umgeknickt und hatte deshalb am Dienstag nur eine Laufeinheit absolviert.

Für Davie Selke köntte ein Einsatz am Wochenende noch zu früh kommen. Der 23 Jahre alte Angreifer hatte am Dienstag erstmals nach sechswöchiger Verletzungspause wieder am Teamtraining teilgenommen. "Er ist sehr agil, aber bei ihm müssen wir aufpassen", sagte Dardai.