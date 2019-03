Holstein Kiel gewinnt Testspiel bei Hertha BSC mit 3:1

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Donnerstag ein Testspiel gegen den Bundesligisten Hertha BSC mit 3:1 (2:1) gewonnen. Die Schleswig-Holsteiner gingen in der 18. Minute durch Franck Evina in Führung. Heinz Mörschel erhöhte für die "Störche" auf 2:0 (31.). Nur fünf Minuten später verkürzte Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic. In der zweiten Halbzeit hatten die Kieler weitere Chancen, scheiterten jedoch an Hertha-Torwart Marius Gersbeck. Kurz vor Schluss erhöhte Noah Awuku auf 3:1 (81.).