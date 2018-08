Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der Final-Traum ist noch weit entfernt. Vor dem Gedanken an das herbeigesehnte Endspiel im heimischen Olympiastadion muss Hertha BSC erst einmal in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Eintracht Braunschweig seine Pflicht erfüllen. "Zum Träumen ist es zu früh", kündigte Berlins Coach Pal Dardai vor der Partie am Montagabend (18.30 Uhr) bei den Niedersachsen an. "Es heißt Step by Step. Wir wollen so weit kommen, bis man träumen kann."

In drei Pokalduellen beendete Braunschweig schon dreimal die Hoffnung auf ein Weiterkommen der Hertha, zuletzt stand Dardai 2004 beim 2:3 in der zweiten Runde noch selbst auf dem Platz. In die aktuelle Saison ist das Eintracht-Team mit dem sportlichen Leiter und Ex-Herthaner Marc Arnold allerdings äußerst mäßig gestartet, nach vier Spielen liegt der Absteiger nur auf Platz 18.

"Wir wissen wo Braunschweig seine Stärken hat. Deshalb: Gute Tagesform, Gas geben", warnte der Ungar dennoch und zeigte sich mit der Vorbereitung zufrieden. "Wir haben alles durchgezogen, physisch, taktisch, mental, der Teamgeist passt. Egal, ob 120 Minuten oder Elfmeterschießen - wir wollen weiterkommen."

Dennoch weiß Dardai immer noch nicht, wo sein Team wirklich steht. Erst nach dem Auftakt im nationalen Pokal und dem ersten Ligaspiel gegen den 1. FC Nürnberg am nächsten Samstag (15.30 Uhr) könne er eine "realistische Meinung" abgegeben: "Das ist schwierig einzuordnen." Gemeinsame Ziele hat er im Gespräch mit seiner Mannschaft bereits definiert, öffentlich nennen will er diese aber erst vor dem Bundesligastart an der Seite von Manager Michael Preetz.

Auch über Transfers spricht der Coach mit seinem Geschäftsführer Sport. Bislang haben die Berliner Lukas Klünter (1. FC Köln), Pascal Köpke (FC Erzgebirge Aue) und Javairo Dilrosun (Manchester City U23) neu verpflichtet. Dardai liebäugelt noch mit dem ein oder anderen Neuzugang. "Wenn ich zwei Spieler kriege, bin ich glücklich. Wenn ich sie nicht kriege, bin ich auch glücklich", sagte der Ungar. Mit Blick auf einen "sehr guten Dialog" mit Preetz erklärte er: "Der Manager arbeitet hart, es ist nicht einfach, der Markt ist ein bisschen verrückt geworden."

Auch der Verbleib von Nationalspieler Marvin Plattenhardt ist nach dem Schließen der Transferfenster in England und Italien noch nicht endgültig perfekt. Dardai betonte erneut, dass es "wunderbar" wäre, sollte der Linksverteidiger bei den Berlinern bleiben. "Ich habe nie etwas richtig Festes gehört, das waren immer nur Spekulationen", sagte der 42-Jährige über ein mögliches Interesse anderer Vereine. "Wenn ein Angebot kommt, wo er zufrieden und glücklich ist, dann müssen alle glücklich sein, wir auch."