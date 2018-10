Herthas Plattenhardt will zurück zum Nationalteam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - WM-Teilnehmer Marvin Plattenhardt will sich über Leistungen bei Hertha BSC wieder für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfehlen. "Ich will jetzt erst Recht wieder auf mich aufmerksam machen. Das geht am besten mit Torvorlagen und Toren. So versuche ich mich wieder in den Kader zu spielen", sagte der 26 Jahre alte Linksverteidiger der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). "Die Entscheidung, mich einzuladen, liegt beim Bundestrainer. Darauf arbeite ich hin."

Plattenhardt hat bislang sieben Länderspiele absolviert und stand beim 0:1 zum Auftakt gegen Mexiko bei der WM in Russland in der Startformation. "Wenn man einmal bei so einem großen Turnier dabei war, dann ist der Hunger groß, das nochmal zu erleben", sagte er.

Bei den ersten Länderspielen nach dem Vorrunden-Aus stand Plattenhardt verletzt nicht zur Verfügung, für die beiden Nations-League-Auftritte in den Niederlanden und in Frankreich wurde er von Joachim Löw nicht nominiert.

Beim Berliner Bundesligisten konnte der Abwehrspieler diese Saison noch nicht vollends glänzen. "Er kann mehr, er muss mutiger sein", sagte Hertha-Coach Pal Dardai nach dem 0:0 beim FSV Mainz 05 vor der Länderspielpause. "Marvin kann noch mehr, und ich erwarte es auch von ihm."