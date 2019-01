Herthas Lustenberger wechselt zu Young Boys Bern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Fußball-Profi Fabian Lustenberger verlässt nach zwölf Jahren am Saisonende Hertha BSC. Wie der Bundesligist aus der Hauptstadt am Montag mitteilte, kehrt der Ex-Kapitän und Mittelfeldspieler in seine Schweizer Heimat zu Young Boys Bern zurück. "Ich bin und bleibe Herthaner, aber für mich hat sich jetzt eine Chance geboten, die ich einfach annehmen musste", sagte der dienstälteste Hertha-Profi, dessen Familie schon seit längerem in der Schweiz lebt. Beim Schweizer Meister unterschreibt Lustenberger einen Dreijahresvertrag mit einer Option für ein weiteres Jahr.

"Fabian hat uns über seine Entscheidung informiert. Wir werden jetzt alles daransetzen, unsere sportlichen Ziele in dieser Saison gemeinsam zu erreichen", sagte Manager Michael Preetz. "Am Saisonende werden wir unseren dienstältesten Spieler natürlich gebührend verabschieden." Der 30 Jahre alte Lustenberger kam im August 2007 zur Hertha und erzielte in 207 Bundesliga-Spielen drei Tore.