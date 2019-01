Herthas Grujic zurück im Teamtraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die missglückte Generalprobe wollte Pal Dardai gar nicht mehr groß thematisieren. Der Coach von Hertha BSC richtete den Fokus nach dem letzten Platz beim Telekom Cup lieber auf den Rückrundenstart beim 1. FC Nürnberg am Sonntag. "Es ist eine neue Woche", sagte der Ungar in der Medienrunde beim Training am Montagmorgen. "Wir können über Nürnberg sprechen und wie wir die Woche vorbereiten und nicht, was gestern war, das bringt nichts."

Mehrere Erkenntnisse brachte Dardai dennoch aus Düsseldorf vom Kurz-Turnier und den Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach (0:1) und Gastgeber Fortuna (1:3) für den Liga-Neubeginn mit. Die Stellungsfehler und Konzentrationsmängel müssen die Berliner bis zum Duell beim Tabellenletzten dringend abstellen, um nicht direkt wieder in ein Stimmungstief wie zum Hinrunden-Ende zu geraten. "Wir müssen in dieser Woche dahinkommen, dass wir aus Nürnberg Punkte mitnehmen können", betonte Dardai.

Ein Einsatz des niederländischen Innenverteidigers Karim Rekik kommt dabei nach überstandenem Muskelfaserriss voraussichtlich noch zu früh. "Karim ist weit weg, er muss hart trainieren und an seiner Wettkampfkonzentration arbeiten", analysierte Dardai den 45-Minuten-Auftritt des Niederländers. "Das ist normal nach so einer langen Pause."

Bis zum Pflichtspiel-Comeback eines anderen Hoffnungsträgers wird es ebenfalls noch etwas dauern. Zumindest kehrte Marko Grujic aber am Montag nach einem Monat Pause wieder ins Mannschaftstraining zurück. Dardai will es mit dem 22 Jahre alten Serben allerdings langsam angehen. "Wir haben Marko nach seiner letzten Verletzung drei Wochen trainieren und ein Testspiel bestreiten lassen, dann war er wieder so weit. Es ist schwierig. Er hatte zweimal eine lange Pause", sagte der Trainer über den weiteren Plan für Grujic. "Wir müssen ihn aufbauen und dürfen nicht den Fehler machen, ihn zu früh reinzuschmeißen."

Zuletzt hatte Dardai erklärt, dass Grujic frühestens im zweiten Rückrundenspiel gegen den FC Schalke 04 am 25. Januar eine Option sein könnte. "Es war ein klasse Gefühl, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", sagte der Leihprofi nach der Einheit. "Ich möchte mir jetzt erst einmal die Fitness zurückholen und mich dann allmählich wieder Schritt für Schritt an die Mannschaft heranarbeiten."

Grujic war zuletzt mit einer Bänderverletzung im linken Sprunggelenk ausgefallen. Hertha hatte in der Hinrunde keins der sieben Ligaspiele verloren, in denen der Mittelfeldorganisator auf dem Platz gestanden hatte. Grujic ist derzeit bis Ende der Saison vom FC Liverpool ausgeliehen. Die Berliner hoffen, den serbischen WM-Teilnehmer noch ein weiteres Jahr halten zu können.