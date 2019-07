Herthas Boyata macht Fortschritte: Einsatz in Bochum möglich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Neuzugang Dedryck Boyata darf diese Woche auf sein Test-Debüt im Trikot des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hoffen. Der 28 Jahre alte belgische Innenverteidiger hatte nach einer Knieverletzung vor knapp einer Woche die ersten Einheiten mit dem Ball absolviert und wirke "sehr gesund", sagte Berlins Coach Ante Covic am Sonntag. Der Test am Mittwoch (18.00 Uhr) bei Erzgebirge Aue komme voraussichtlich "einen Tick zu früh". Für die Partie beim VfL Bochum am Samstag (18.00 Uhr) komme Boyata aber "in Frage, wenn er ohne Probleme durch die Woche kommt", sagte Covic. "Wichtig ist, dass er die Abläufe mit der Mannschaft und die Mitspieler kennenlernt."

Nach dem Gewinn des Jubiläumsturniers beim befreundeten Karlsruher SC mit zwei Siegen gegen Sturm Graz (1:0) und den Gastgeber (5:3 im Elfmeterschießen) zeigte sich der Coach erfreut, dass sich kein Spieler schwerer verletzt habe. "Es ist dann noch umso schöner für einen Trainer, wenn wir erfolgreich sind, weil der Glaube an das, was du machst, größer wird", sagte Covic.

Mittelfeldspieler Vladimir Darida, der beide Partien über jeweils 45 Minuten absolvierte, hatte einen Schlag auf den Fuß erhalten. Am Dienstagmorgen soll entschieden werden, ob der Tscheche wieder trainieren kann. Alexander Esswein erlitt einen Schlag auf das Schienbein.