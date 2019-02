Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Nach dem Auswärtssieg in Nürnberg und dem Heim-Remis gegen Schalke will Hertha BSC zu Hause unbedingt den ersten Dreier 2019. Vor dem Spiel heute gegen den Tabellennachbarn Wolfsburg (beide 28 Punkte) gebe es für den Siebten Hertha gegen den Achten VfL nur ein Ziel: "Heimsieg", sagte Trainer Pal Dardai. Es wäre der fünfte in der laufenden Saison. Nur einmal in der laufenden Saison gegen RB Leipzig (0:3) waren die Berliner als Verlierer aus dem Olympiastadion gegangen. Zuletzt hatte es gegen Wolfsburg dreimal ein Remis gegeben: 2:2, 0:0, 3:3. "Das wird ein wichtiges Spiel. Wir spielen zu Hause und wollen die drei Punkte auf jeden Fall in Berlin behalten", erklärte Stürmer Davie Selke.