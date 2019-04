Hertha-Stadion vor dem Aus? Bundesligaclub gibt nicht auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Hertha BSC könnte mit seinen Plänen für eine neue Fußballarena direkt neben dem Berliner Olympiastadion krachend scheitern - und zwar an zwei Dutzend Wohnungen. Eine Genossenschaft, der die Häuser auf dem Olympiagelände gehören, will mit der Hertha nicht mehr über den Verkauf verhandeln. Die rot-rot-grünen Regierungsfraktionen im Abgeordnetenhaus erklärten das Stadionprojekt prompt für gescheitert. Hertha will davon aber nichts wissen und hält an seinen ehrgeizigen Plänen fest.

Die 24 Wohnungen stehen auf dem Areal, auf dem Hertha bis 2025 sein neues Stadion für 55 000 Zuschauer errichten will. Sie müssten also für den Neubau abgerissen werden. Hertha verweist darauf, schon mehrfach Ersatzlösungen angeboten zu haben. Allerdings gilt das als beste Lösung in den Blick genommene Gelände als Grünfläche, auf der nach Darstellung des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf gar nicht gebaut werden darf.

"Trotz intensiver Bemühungen und entgegen öffentlicher, positiver Bekundungen seitens des Senats, unser Projekt und damit den Standort Berlin für Hertha BSC zu unterstützen, sind entsprechende Entscheidungen der Politik bislang leider ausgeblieben", erklärte Hertha am Dienstag dazu und schob den schwarzen Peter damit der Politik zu. Die will das so nicht gelten lassen.

"Die Regierungskoalition hat stets deutlich gemacht, dass für den Neubau eines Hertha-Stadions im Olympiagelände eine Lösung für die knapp 100 Bewohnerinnen und Bewohner auf dem dafür benötigten Grundstück zentrale Bedingung ist", heißt es in einer Erklärung der Koalitionsfraktionen. "Nachdem die Genossenschaft nunmehr erklärt hat, dass sie das Grundstück und die Häuser nicht verkaufen wird, ist ein Hertha-Stadion im Olympiagelände nicht zu realisieren."

Die Entwicklung vom Dienstag ist der vorläufige Höhepunkt einer Entfremdung zwischen dem Fußball-Bundesligisten und der Stadtgesellschaft, die schon länger zu beobachten ist. Zwar präsentierte der Verein ein tolles Stadionmodell, in dem die Zuschauer näher am Spielfeld sitzen als aktuell im weitläufigen Olympiastadion, das noch eine Laufbahn hat. Das Konzept "steiler, näher, lauter" sei zeitgemäß, Hertha sei der einzige Erstligist, der bislang nicht über ein solches Stadion verfüge. Auch werde der Verein die Finanzierung - inoffiziell ist von 250 Millionen Euro die Rede - mit Hilfe von Investoren locker stemmen können, wurde Hertha- Stadiongeschäftsführer Klaus Teichert nicht müde zu versichern.

Doch die Fraktionen im Abgeordnetenhaus, die am Ende über die Verpachtung des weitgehend landeseigenen Grundstücks zu befinden haben, ließen sich von dieser Begeisterung nicht so recht anstecken. Vor allem das Nachnutzungskonzept für das Olympiastadion, aber auch die öffentliche Anbindung, die Zukunft des Hauses der Sportjugend, die Verfügbarkeit für den Breitensport - auf diese und andere Fragen vermisst die Öffentlichkeit Antworten. "Niemand in der Stadt fühlte sich von Herthas Stadionplänen mitgenommen", sagte die Grüne Nicole Ludwig, Mitglied im Sportausschuss. Selbst die Opposition spricht von fehlender Kooperationsbereitschaft und sieht ein Hertha-Eigentor.

Der Verein, der zum Ärger vieler bereits ein Eröffnungsdatum des Stadions für 2025 kommuniziert hat, will dennoch nicht aufgeben. Es bleibe der ausdrückliche Wunsch, "diese Arena in Berlin zu bauen, idealerweise im Olympiapark", betonte der Fußball-Bundesligist. Auch nach Ablauf einer Frist für den Wohnungsdeal am 31. März sieht der Verein Chancen für eine Verhandlungslösung.

Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) schlägt die Tür ebenfalls noch nicht endgültig zu. "Wir haben Hertha immer gesagt, dass keine einzige Wohnung einem Stadionneubau zum Opfer fallen darf. Wir werden jetzt mit Hertha in weitere Gespräche gehen, um auszuloten, welche Möglichkeiten es noch gibt."

Ursprünglich hatte Hertha mehr als 60 potenzielle Standorte prüfen lassen und neben dem Olympiapark einen Neubau in Ludwigsfelde vor den Toren der Stadt ins Auge gefasst. Doch einen Umzug nach Brandenburg lehnt eine große Mehrzahl der Hertha-Fans ab. Deshalb schloss Vereinspräsident Werner Gegenbauer diese Variante bereits aus. Auch für Geisel ist klar: "Hertha gehört nach Berlin."