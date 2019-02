Hertha ohne Verteidiger Torunarigha und Plattenhardt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC plagen vor dem Duell mit dem FC Bayern München Personalprobleme in der Defensive. Linksverteidiger Marvin Plattenhardt zog sich im Training am Sonntag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu, Jordan Torunarigha fällt "bis auf Weiteres" mit Problemen an der Achillessehne aus. Das teilten die Berliner zu Beginn der Woche mit der Partie in München am Samstag (15.30 Uhr) mit.

Der 21 Jahre alte Torunarigha hatte in den vergangenen beiden Ligapartien Plattenhardt aus der Anfangsformation verdrängt, musste aber bereits beim 1:1 gegen Werder Bremen am Samstag verletzt ausgewechselt werden.

Herthas Mittelfeldspieler Arne Maier, Mathew Leckie und Javairo Dilrosun werden in dieser Woche nach Verletzungspausen im Teamtraining zurückerwartet.