Hertha mit 4:1 in Generalprobe gegen Halle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit einer abgeklärten Leistung hat Hertha BSC eine erfolgreiche Generalprobe für den Pflichtspielstart im DFB-Pokal gefeiert. Der Berliner Fußball-Bundesligist bezwang am Mittwoch im Amateurstadion den Drittligisten Hallescher FC mit 4:1 (3:0). Kapitän Vedad Ibisevic mit einem Doppelpack (7./Foulelfmeter/26. Minute), Salomon Kalou (36./Foulelfmeter) und Valentino Lazaro (51.) sorgten für den ungefährdeten Erfolg des Teams von Trainer Pal Dardai. Martin Ludwig (81.) erzielte nur noch den Ehrentreffer für die Gäste.

"Es war eine ordentliche Leistung von den Jungs", sagte Dardai. "Man hat gespürt, dass es wehtun kann und das wird auch am Montag nicht anders sein." Hertha tritt in der ersten Pokalrunde am Montag (18.30 Uhr) bei Halles Ligakonkurrent Eintracht Braunschweig an, der Auftakt in der Liga folgt fünf Tage später gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Der Coach zog ein positives Fazit der Vorbereitung: "Wir sind mit allen zufrieden, aber das war heute auch nicht Juventus Turin, sondern das war Halle."

Dardai stellte vor den Augen von Ex-Weltmeister Jürgen Klinsmann keinen Neuzugang in seine Anfangsformation. Niklas Stark, Karim Rekik und Jordan Torunarigha bildeten eine sichere Dreier-Abwehrkette, neben Ibisevic kamen Kalou und Maximilian Mittelstädt offensiv über die Außen. Bei den Gästen, die mit zwei Siegen aus vier Spielen in die Drittliga-Saison gestartet sind, startete Coach Torsten Ziegner mit einigen Ersatzkräften. Zudem versuchte der Schweizer Testspieler Kilian Pakliuka, sich für einen Vertrag zu empfehlen.

Die Berliner ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Dominanz. Mittelstädt wurde von Halles Moritz Heyer per Foul gestoppt, Ibisevic verwandelte sicher. 20 Minuten später eroberte der Kapitän den Ball von Gäste-Keeper Tom Müller und nutzte den folgenden Querpass von Kalou. Nach Foul von Sebastian Mai an Tournarigha erhöhte der Ivorer.

Nach der Pause brachte Dardai seinen Sohn Pal und Fabian Lustenberger. Wenig später musste Mittelstädt angeschlagen runter. Per fein herausgespieltem Konter über Arne Maier und Dardai sorgte Lazaro für das 4:0. Auch die Neuzugänge Pascal Köpke, Lukas Klünter und Javairo Dilrosun sowie Per Skjelbred durften Spielpraxis sammeln.