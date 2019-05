Hertha-Keeper Jarstein am Knie operiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Torwart Rune Jarstein von Hertha BSC hat sich wie geplant einer Operation am Knie unterzogen und will pünktlich nach der Sommerpause ins Training zurückkehren. Bei dem 34 Jahre alten Norweger wurde am Mittwoch ein arthroskopischer Eingriff vorgenommen, wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. "Die OP lief gut und ohne Komplikationen. Passend zum Start der Vorbereitung werde ich wieder auf dem Rasen stehen", sagte Stammkeeper Jarstein. Ersatzmann Thomas Kraft könnte ihn in den Partien beim FC Augsburg am Samstag und gegen Bayer Leverkusen am 18. Mai ersetzen.

Jarstein ist nach Mathew Leckie, Niklas Stark, Arne Maier, Vladimir Darida und Palko Dardai der nächste Profi, der Chefcoach Pal Dardai zum Ende der Saison nicht mehr zur Verfügung steht. Salomon Kalou und Maximilian Mittelstädt kehrten am Mittwoch noch nicht wieder ins Mannschaftstraining zurück und arbeiteten wie schon am Vortag individuell.

Innenverteidiger Derrick Luckassen fehlte im Training nach Vereinsangaben wegen eines Magen-Darm-Infekts. Der niederländische Leihprofi von der PSV Eindhoven war seit dem zwölften Spieltag nicht mehr zum Einsatz gekommen.

Nach zuvor sieben sieglosen Spielen hatten die Berliner ihre Misere mit dem 3:1 gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart zuletzt beendet und wollen nun ihrem Trainer Pal Dardai einen würdigen Heim-Abschied bereiten. Das Engagement des Ungarn beim Profiteam endet nach dieser Saison, er soll von 2020 an wieder im Nachwuchsbereich tätig sein.