Hertha kämpft: Heimserie gegen BVB macht Mut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die letzte Heimniederlage gegen den BVB ist fast fünf Jahre her. Danach gab es zwei Hertha-Siege und zwei Remis. Diese Serie will der Berliner Fußball-Bundesligist am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Favoriten halten, auch wenn beide Teams in einer anderen Tabellenregion spielen. Borussia Dortmund kämpft als Tabellenzweiter mit Spitzenreiter Bayern München (beide 57 Punkte) um die Meisterschaft; Hertha BSC hat als Tabellenzehnter (35) nur noch eine Minimalchance auf die Europa League.

IM BLICKPUNKT: Auf einen Hertha-Profi wird besonders geschaut. Innenverteidiger Niklas Stark läuft als designierter Nationalspieler auf. Bundestrainer Joachim Löw hat den 23 Jahre alten Berliner für die ersten Länderspiele 2019 erstmals in sein Aufgebot berufen.

VERGANGENHEIT MACHT MUT: "Wir müssen defensiv konzentriert stehen, aber auch selbst als Heimmannschaft Druck aufbauen. Wenn das alles klappt, könnte am Ende ein Sieg stehen", sagte Manager Michael Preetz vor dem neuen Duell, fügte aber gleich an: "Wir brauchen eine hervorragende Leistung." Im Hinspiel der laufenden Saison hatte Hertha zweimal einen Rückstand aufgeholt und durch einen Tore-Doppelpack von Routinier Salomon Kalou ein 2:2 erkämpft. Die Ergebnisse der jüngsten vier Heimspiele des Hauptstadtclubs gegen den Favoriten aus dem Ruhrpott: 1:0, 0:0, 2:1, 1:1.

DISZIPLIN GEFORDERT: "Es wäre wünschenswert, wenn wir an unsere Leistungen gegen andere Spitzenteams anknüpfen und das Spiel idealerweise siegreich gestalten", bemerkte Preetz. Coach Pal Dardai erwartet ein intensives Spiel im ausverkauften Olympiastadion: "Wir werden defensiv wie offensiv sehr viele Zweikämpfe führen müssen. Es wird brutale taktische Disziplin gefragt sein."

WIEDERSEHEN: Für Dortmund-Coach Lucien Favre, der von 2007 bis 2009 die Hertha trainierte, hat der Verlust der Tabellenführung keine Bedeutung für den Auftritt in Berlin: "Es verändert sich nichts für uns. Wir wollen das nächste Spiel gewinnen - fertig." An seine Berliner Zeit denkt der 61-Jährige gern zurück: "Ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen. Es war meine erste Station in Deutschland und ich habe noch viele Kontakte mit einigen Spielern."