Hertha in Mönchengladbach vor schwerer Aufgabe

Berlin (dpa) - Hertha BSC steht am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor einer kniffligen Aufgabe. Drei Tage nach dem Pokal-Aus gegen den FC Bayern treten die Berliner heute beim Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach an. Das Hinspiel macht Mut: Das 4:2 geht als eines der besten Partien in die bisherige Saison-Historie ein. Vor dem Rückspiel stehen die Vorzeichen für Hertha BSC nicht so gut: Verletzungen und die Pokal-Belastung müssen ausgeglichen werden. Trotzdem sagte Trainer Pal Dardai: "Wir wollen auch das Spiel in Gladbach gewinnen." Allerdings hat die Borussia alle neun bisherigen Heimspiele der Saison für sich entschieden.