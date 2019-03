Hertha gibt 17-jährigem Julian Albrecht Vertrag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der 17-jährige Julian Albrecht ist jetzt der jüngste Profi bei Hertha BSC. Der Berliner Fußball-Bundesligist stattete den gebürtigen Rostocker Albrecht, der seit 2016 in den Hertha- Nachwuchsteams spielt, mit einem entsprechenden Vertrag aus. "Julian Albrecht ist ein weiterer Spieler unserer Akademie mit großem Potenzial, dem wir den Sprung in den Profifußball zutrauen", erklärte Manager Michael Preetz am Dienstag. Albrecht ist der erste Spieler aus der Berliner U17-Meistermansnchaft der Vorsaison, der Profi wird. Der bisher jüngste Spieler im Kader von Chefcoach Pal Dardai war Dennis Jastrzembski (19).