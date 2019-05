Hertha gewinnt zweites Freundschaftsspiel auf US-Reise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Madison (dpa/bb) - Hertha BSC hat auch das zweite und letzte Freundschaftsspiel im Rahmen seiner Tour durch die USA gewonnen. Der Berliner Fußball-Bundesligist bezwang am Freitag (Ortszeit) Forward Madison FC aus der drittklassigen Profiliga USL League One mit 4:0 (2:0). Die Treffer bei der Partie im US-Bundesstaat Wisconsin erzielten Javairo Dilrosun (25. Minute), Fabian Lustenberger (45.+1), Davie Selke (57./Foulelfmeter) und Marko Grujic (80.).

Schon den ersten Test nach Ende der Bundesliga-Saison hatte Hertha mit 1:0 bei Minnesota United FC aus der Major League Soccer erfolgreich absolviert. Die erste Reise des Clubs seit 49 Jahren durch die USA geht in Chicago weiter, am 29. Mai ist die Abschlussveranstaltung am Santa Monica Beach in Kalifornien. Der Club will bei dem zehntägigen Trip in Amerika unter anderem an den 30. Jahrestag des Mauerfalls erinnern.

Als Coach ist der bisherige zweite Assistenztrainer Admir Hamzagic verantwortlich. Nach seiner Verabschiedung reiste Chefcoach Pal Dardai nicht mehr mit nach Nordamerika. Nachfolger Ante Covic übernimmt erst mit Trainingsstart für die neue Saison im Juli das Amt des Ungarn Dardai.