Hertha gegen Schalke mit gleicher Startelf wie in Nürnberg

Berlin (dpa/bb) - Pal Dardai nimmt in seiner Startelf für das zweite Rückrundenspiel keine Änderungen vor. Der Fußball-Coach von Hertha BSC vertraut am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosportplayer) im Berliner Olympiastadion gegen den FC Schalke 04 der gleichen Anfangsformation wie beim 3:1-Sieg beim 1. FC Nürnberg. In der Offensive läuft damit erneut Kapitän Vedad Ibisevic neben Sturmpartner Davie Selke auf, auch Leihprofi Marko Grujic ist im Mittelfeld von Anfang an dabei. Die Berliner sind in ihrer Bundesliga-Geschichte bislang nur 1970 und 2000 mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet.