Hertha BSC startet mit Covic in Bundesliga-Vorbereitung

Berlin (dpa/bb) - Mit dem neuen Cheftrainer Ante Covic startet Hertha BSC heute in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Der 43 Jahre alte Ex-Profi und Nachfolger des Ungarn Pal Dardai bittet die Berliner zur ersten Einheit im Amateurstadion auf dem Olympiagelände. Fehlen werden dann noch mehrere Nationalspieler, die erst im Verlauf der Woche im ersten Trainingslager in Neuruppin zur Mannschaft stoßen werden. Der Bundesliga-Elfte der Vorsaison bestreitet seinen Trainingsauftakt zwei Tage nach Aufsteiger 1. FC Union Berlin, der bereits am Samstag in Köpenick loslegte.