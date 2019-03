Hertha BSC: Haben alle Fragen zum Stadion-Neubau beantwortet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In der Debatte um einen möglichen Stadion-Neubau von Hertha BSC hat der Fußball-Bundesligist nach eigener Ansicht alle Fragen beantwortet. "Wir sind gut vorbereitet und brauchen letztlich eine Entscheidung der Politik in Berlin. Es wäre nicht glücklich, wenn der Eindruck erweckt wird, dass, wenn wir den ersten Block der Fragen beantwortet haben, wir immer neue Aufgaben gestellt bekommen", sagte Geschäftsführer Michael Preetz am Donnerstag und reagierte damit auf Vorwürfe, mangelhaft zu kommunizieren.

Für den avisierten Neubau einer Arena auf dem Olympiagelände müssten sechs Häuser mit 24 Wohnungen und 86 dort lebenden Menschen weichen, für die Ersatzwohnungen geschaffen werden müssen. "Wir wissen, dass es Gespräche mit der Wohnungsbaugesellschaft gibt, der diese Wohnungen gehören - mit dem Ziel natürlich, adäquaten Ersatz anzubieten", sagte Preetz. Es ändere sich nichts am Wunsch, "dass wir auf dem Gelände des Olympiaparks ein neues Stadion für Hertha BSC bauen, das wir gerne 2025 in Betrieb nehmen würden".

Bei einer Diskussionsrunde am Mittwoch, die CDU-Politiker Andreas Statzkowski organisiert hatte und zu der mehr als 150 Menschen kamen, hatten Anwohner erklärt, nicht wegziehen zu wollen. Der Club sei bei der Veranstaltung nicht eingeladen gewesen, betonte Preetz.

Das Landesdenkmalamt Berlin sieht derweil keine nennenswerten Probleme für den Neubau einer reinen Fußball-Arena im Olympiapark. "Das ist eine große Herausforderung, aber das ist machbar", sagte Landeskonservator Christoph Rauhut dem Berliner Radiosender 105'5 Spreeradio. Man befinde sich schließlich auf einem Sportgelände: "Das Stadion ist ein großer neuer Baustein, aber durchaus eine sinnhafte Weiterführung des Geländes und bricht nicht mit dem Denkmal."

Der Chef des Landesdenkmalamts machte deutlich, das Areal sei ein "spannendes historisches Gelände, das Vergangenheit und Zukunft verbindet", und betonte, seine Behörde sei in ständigem Austausch mit den Verantwortlichen: "Wir sind in den Prozess einbezogen durch verwaltungsinterne Abstimmungen und auch durch direkte Gespräche mit Hertha." Der Verein habe die Pläne regelmäßig vorgestellt und mit der Behörde diskutiert. Rauhut unterstrich, dass der Neubau im östlichen Teil des Olympiaparks geplant sei, der nicht zum Denkmalbereich gehöre. Dennoch werde das Stadion etwas in den bestehenden Bereich hineinragen. Insofern seien noch "viele Fragen zu klären", etwa zum Umraum, Zuwegen und Absperrungen.