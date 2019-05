Hermann Gerland: Covic kann Chefcoach-Job bei Hertha packen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Bayern-Nachwuchschef Hermann Gerland ist davon überzeugt, dass Ante Covic seinen neuen Job als Chefcoach von Hertha BSC erfolgreich ausüben kann. "Der Ante, den ich als Spieler kenne, der hätte keine Chance gehabt. Doch er hat sich so unglaublich entwickelt", sagte der Nachwuchsleiter von Bayern München in der "B.Z." (Dienstag). "Gerade die Fähigkeit, sich so gewaltig zu entwickeln, stimmt mich mehr als positiv. Seine Mentalität ist beeindruckend." Gerland war in der Saison 1995/96 beim FC Nürnberg Zweitliga-Trainer von Covic. Der Kontakt ist seitdem eng.

Covic habe von ihm auch "alle Spiele von Pep Guardiola als Aufzeichnung" haben wollen, "damit er seine Taktik lernen kann", berichtete Gerland. Der Sportliche Leiter des Bayern-Nachwuchszentrums riet dem neuen Hertha-Cheftrainer noch: "Das Geschäft ist heute noch brutaler geworden. Dennoch muss er locker bleiben und darf den Spaß an der Arbeit nie verlieren." Der bisherige Jugendcoach Covic übernimmt am 1. Juli das Training der Hertha-Profis als Nachfolger von Pal Dardai.