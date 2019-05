"Heiß auf dieses Turnier": Herthas Maier will zur U21-EM

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) – Die Teilnahme an der U21-Europameisterschaft treibt den Rehabilitations-Prozess von Mittelfeldspieler Arne Maier an. "Als mir meine Physios schon ein paar Tage nach der Verletzung sagten, dass es gut aussieht, hat es bei mir im Kopf klick gemacht. Da wusste ich, dass ich es zum Turnier schaffen kann", sagte Maier der Spieler vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC dem Fachmagazin "Kicker" (Montag).

Um an der EM in Italien und San Marino zum Kader von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz zu gehören, verzichtete der 20-Jährige, der sich Anfang April im Training eine Teilruptur des Innenbandes im linken Knie zugezogen hatte, auf die USA-Reise, die Hertha nach dem Saisonende angetreten hatte. "Ich will es unbedingt zur U21-EM schaffen. Deshalb habe ich in Absprache mit dem Verein und dem DFB auf die Reise verzichtet", so Maier weiter, "ich bin heiß auf dieses Turnier."

Gemeinsam mit seinen Berliner Teamkollegen Maximilian Mittelstädt, Jordan Torunarigha und Lukas Klünter will Maier ein Gerüst der Nachwuchsauswahl bilden, die Großes schaffen soll. "Wir haben eine Mannschaft, die wie 2017 um den Titel mitspielen kann", so Maier. Vor zwei Jahren gewann Deutschland beim Championat in Polen durch ein 1:0 im Finale gegen Spanien. Den entscheidenden Treffer besorgte der damalige Herthaner Mitchell Weiser.

Neben der Planung in Richtung EM, hat Maier auch den Weg auf Vereinsebene klar vor Augen. "Ich habe einen Karriereplan. Und da liege ich zeitlich immer noch voll im Zielkorridor."