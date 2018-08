Heimstart für 1. FC Nürnberg und FC Augsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Nach mehr als vier Jahren bestreitet der 1. FC Nürnberg heute wieder ein Heimspiel in der Fußball-Bundesliga. Der Aufsteiger empfängt im Max-Morlock-Stadion den FSV Mainz 05. Nach dem 0:1 zum Saisonauftakt in Berlin gegen Hertha BSC hofft Trainer Michael Köllner auf eine "Topleistung", die sich dann auch in den ersten Punkten niederschlagen soll.

Der FC Augsburg strebt zeitgleich gegen Borussia Mönchengladbach im achten Bundesligajahr den ersten Sechs-Punkte-Start an. Die FCA-Profis wollen ihrem Trainer Manuel Baum mit einem Heimerfolg nachträglich ein Geburtstagsgeschenk machen. Baum war am Donnerstag 39 Jahre alt geworden. "Das wird ein schönes Spiel für alle", sagte der FCA-Coach. Auch die Gladbacher waren mit einem Sieg in die 56. Bundesliga-Saison gestartet.

Der FC Bayern München gastiert heute Abend beim VfB Stuttgart. Trainer Niko Kovac hat wieder die Qual der Wahl bei der Aufstellung. Denn bis auf den verletzten Flügelstürmer Kingsley Coman beklagt er keine Ausfälle. Erklärtes Bayern-Ziel im Süd-Schlager ist der zweite Sieg im zweiten Spiel. "Mit sechs Punkten in die Länderspielpause zu gehen, wäre schon von Wichtigkeit", sagte Kovac.