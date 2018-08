Fußball - Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Zwei Routiniers retteten die Fußball-Stimmung für einen Abend mit vielen Besuchern im Hause von Pal Dardai. Er habe mit seiner Familie und den Gästen auch über den Auftaktsieg gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg gesprochen, berichtete der ungarische Coach von Hertha BSC - und war auch am nächsten Morgen noch beschwingt. "1:0 - das ist das beste Ergebnis für den Trainer, alle bleiben konzentriert, Hammer!", schwärmte Dardai über den Erfolg, bei dem die Oldies Vedad Ibisevic und Rune Jarstein zu den gefeierten Helden des jungen Hertha-Teams wurden.

Am Sonntagabend durfte sich der Coach über eine machbare Aufgabe in der zweiten DFB-Pokalrunde freuen. Hertha reist Ende Oktober zu Zweitligist SV Darmstadt 98, das ergab die Auslosung. "Wir sind froh, in der 2. DFB-Pokal-Runde auf Darmstadt zu treffen und freuen uns auf eine gute Partie", twitterte der Coach.

Zum vierten Mal in Serie gelang dem Hauptstadtclub ein Erfolg zum Saisonstart in der Bundesliga, so oft wie noch nie zuvor. Nach dem Führungstreffer des 34 Jahre alten Kapitäns Ibisevic (27. Minute) rettete der ein Jahr jüngere Jarstein mit seiner Parade des Handstrafstoßes von Mikael Ishak (84.) die drei Punkte. "Ich habe schon lange keinen Elfmeter gehalten, endlich", schwärmte der Norweger über seinen zweiten parierten Strafstoß in der Bundesliga. "Ich habe zu mir selbst gesagt: Den muss ich jetzt halten."

Nach nur einem Liga-Heimsieg in der Rückrunde der Vorsaison setzen die Berliner nun auch auf einen wichtigen Effekt für die beiden nächsten Auswärtsauftritte. Am kommenden Sonntag geht es zum Vizemeister FC Schalke 04, nach der Länderspielpause steht das Duell beim VfL Wolfsburg an. "Wann haben wir das letzte Mal zu Hause gewonnen?", fragte Dardai am Rande des Trainings am Sonntag in die Medienrunde. "Das haben wir mitgeschleppt, da musst du als Psychologe alles tun, um das wieder hinzukriegen."

Die Umsetzung des neuen Abwehrsystems mit drei zentralen Verteidigern und zwei offensiver ausgerichteten Außen missfiel dem Hertha-Coach allerdings noch. So ließ sich sein Team von couragiert auftretenden Gästen phasenweise zu weit hinten reindrängen. "Wir sind noch nicht mutig genug, die erste Halbzeit hat mir gar nicht gefallen", sagte Dardai. Die für diese Saison einstudierte Formation sei nicht schwierig, erklärte Innenverteidiger Karim Rekik. "Du musst nur wissen, wie du darin spielst."

So könnte nach dem geglückten Auftakt mit dem 2:1 in der ersten Pokalrunde bei Eintracht Braunschweig die Stimmung bei den Berlinern eigentlich positiv sein. Doch durch eine Änderung im Vorlaufprogramm bei Heimspielen sorgte der Club selbst für Unruhe im Fanlager.

Wie organisierte Anhänger des Clubs kritisierte auch Schlagersänger Frank Zander, dass sein Kultsong "Nur nach Hause" nicht mehr direkt vor dem Anpfiff gespielt wird. Die bisherige Einlaufhymne des 76-Jährigen wird seit dieser Saison zeitlich nach vorne geschoben, die Teams kommen nun zum Song "Dickes B" der Band Seeed aufs Feld.

"Ich bin da ziemlich cool. Die Fans werden schon zeigen, dass es eine falsche Entscheidung war", sagte Zander dem RBB im Olympiastadion. "Eine Entscheidung, die ein bisschen weh tut. Die Fans wollen diese Hymne am Anfang haben. Das ist wie ein Gebet." Zander sang sein Lied am Samstag gut zehn Minuten vor Anpfiff vor der Berliner Fan-Kurve.

Wenig später entrollten die Fans im unteren Bereich der Ostkurve ein Banner mit der Aufschrift "Nur nach Hause - Jetzt!" und skandierten unter anderem "Vorstand raus". In einer Mitteilung auf der Internetseite "Förderkreis Ostkurve" klagten die Ultras der Harlekins Berlin ‘98, dass die Änderungen ohne eine Einsingphase "ein herber Einschnitt in das Stadionerlebnis aller Herthaner" seien.

Der Club hatte seine Mitglieder zuvor über die Neuerungen informiert. Der Song der Berliner Gruppe Seeed sei ein Lied, "mit dem sich jede Berlinerin und jeder Berliner identifizieren kann" und "welches die Verbindung von Hertha BSC zu Berlin unterstreicht", heißt es in der E-Mail, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zunächst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.