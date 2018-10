Grujic und Torunarigha bei Hertha wieder im Lauftraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mittelfeldspieler Marko Grujic und Innenverteidiger Jordan Torunarigha sind am Mittwoch beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder ins Lauftraining eingestiegen. Beide waren zuletzt aufgrund von Verletzungen wochenlang ausgefallen. Grujic hatte sich vor dreieinhalb Wochen beim 4:2-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach einen Kapsel- und Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Eine Woche zuvor hatte Torunarigha beim 2:2 beim VfL Wolfsburg eine Achillessehnen-Verletzung erlitten.

"Wir sind froh, dass sie wieder hier sind", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Übungseinheit auf dem Schenckendorffplatz. Allerdings sei es schwierig einzuschätzen, wann beide wieder fit sind", teilte der Ungar mit. Grujic selbst erklärte, dass er keinerlei Beschwerden mehr verspüre. "Es sieht so aus, als würde es schneller verheilen als erwartet", sagte der 22 Jahre alte Serbe.

Derweil hat Per Skjelbred beim Tabellen-Fünften wieder mit der Mannschaft trainiert, nachdem er am Dienstag wegen eines Schlags auf den Oberschenkel nur eine individuelle Einheit absolviert hatte. Karim Rekik hingegen befand sich wie schon am Dienstag nur im Einzeltraining. Der niederländische Innenverteidiger habe eine Erkältung noch nicht vollends auskuriert, sagte Dardai und fügte hinzu: "Es wäre schön, wenn er am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren kann." Der Einsatz Rekiks im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg würde die Abwehrsorgen beim Hauptstadtclub verringern. Innenverteidiger Niklas Stark fehlte weiterhin wegen einer Fußprellung.