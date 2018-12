Grujic oder Marcelinho? Hertha von Leihgabe neu inspiriert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Auch am Tag nach dem 1:0-Sieg gegen eine starke Eintracht aus Frankfurt drehte sich bei Hertha BSC fast alles um den neuen Jungstar Marko Grujic. "Ich bin 22 Jahre hier. Das ist der beste Mittelfeldspieler, den Hertha seitdem hatte", sagte ein zufriedener Trainer Pal Dardai. Mit dem schon vierten Heimsieg der Saison hat der Berliner Fußball-Bundesligist als Tabellen-Sechster nach Punkten zum Fünften Frankfurt aufgeschlossen (23). Matchwinner und Hauptdarsteller war der Liverpooler Leihspieler Grujic.

"Er hat ein riesen Potenzial, Spielverständnis, Siegeswillen, eine gute Zweikampfführung", erklärte Dardai. Dabei ist der serbische U20-Weltmeister von 2015 nach einer Verletzungspause noch gar nicht "richtig fit", verriet der Ungar. "Wenn er richtig fit ist, erwarte ich noch mehr Abschlüsse." Gegen die Eintracht reichte ein Kopfball-Abschluss nach Ecke von Marvin Plattenhardt zum Sieg.

Doch "nicht nur mit seinem Tor" war Grujic der entscheidende Mann des Abends, befand der Trainer: "Er ist defensiv und offensiv präsent. Und er macht im richtigen Moment auch das taktische Foul." Dardai meinte nicht die Szene kurz vor dem Ende, als Grujic im Strafraum seinen Kumpel Luka Jovic hart bedrängte und zu Boden rang. "Da arbeiten beide mit den Händen. Da soll mir einer sagen, wer angefangen hat. Das war kein Elfmeter", meinte der Ungar.

Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic sah das ganz anders. "Ich halte mich normalerweise zurück, aber das macht mich fassungslos", sagte der einstige Hertha-Stürmer dem ZDF. "Ob man in Köln sitzt oder Jerusalem, das muss man sehen. Das macht vieles kaputt, was der Videobeweis erreichen will - mehr Gerechtigkeit", bemerkte Bobic. Grujic war das egal. Er erwartet jetzt sogar ein Geschenk von seinen Frankfurter Freunden Jovic und Ante Rebic: "Ich glaube, sie müssen mich jetzt zum Abendessen einladen."

"Luka beschwert sich immer", kommentierte Grujic mit einem Lächeln die Aufreger-Szene. "Er hat mich gefragt, warum ich ihn gestoßen habe. Ich habe geantwortet, dass ich ihn nicht berührt habe." Grujic und Jovic sind seit der gemeinsamen Jugend bei Roter Stern Belgrad Freunde. Der 20 Jahre junge Jovic hatte mit seinen Angriffskollegen Ante Rebic und Sébastien Haller maßgeblich für den Frankfurter Höhenflug in dieser Saison gesorgt. Der ist nun erst einmal gestoppt.

Grujic, den Liverpool-Coach Jürgen Klopp für ein Jahr zum Reifen in die deutsche Hauptstadt gegeben hat, traf erstmals in der Bundesliga. "Ich bin sehr glücklich. Als die Ecke kam, habe ich mich nur auf den Ball konzentriert", beschrieb der 22-Jährige die spielentscheidende Situation. Natürlich wird nun bereits über eine mögliche Verlängerung der Ausleihe diskutiert.

"Wie lange er bei uns bleibt, ist sehr schwierig zu sagen. Der Manager wird bestimmt alles dafür machen", erklärte Dardai. "Wir sollten uns erst einmal freuen, dass er eine Saison für uns spielt und nicht so sehr damit beschäftigen, was im Sommer wird", bemerkte Michael Preetz. Grujic sei der Typ, nach dem Hertha lange gesucht habe, sagte der Manager: "Die Symbiose aus defensiven und offensiven Mittelfeldspieler. Er hat eine natürliche Begabung, steht instinktiv richtig. Es war ein wunderbares Spiel von ihm."

Nur in einem Punkt gingen die Meinungen von Dardai und Preetz auseinander. "Marcelinho ist schon noch eine andere Kategorie, vielleicht hat sich Pal nicht an ihn erinnert", erklärte der Manager zu Dardais Aussage, Grujic sei Herthas bester Mittelfeldmann der jüngsten zwei Jahrzehnte. Der exzentrische Brasilianer Marcelinho hatte von 2001 bis 2006 das Berliner Team geprägt. Doch auch dafür hatte der Trainer am Sonntag einen Konter bereit: "Marcelino war Angreifer, kein Mittelfeldspieler."