Frühe Anstoßzeit kein Problem für TeBe und Viktoria

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Von der frühen Anstoßzeit um 10.30 Uhr wollen sich weder Tennis Borussia Berlin noch Gegner FC Viktoria 1889 Berlin im Finale um den Fußball-Landespokal am Samstag aus der Ruhe bringen lassen. "Es gibt Menschen, die stehen um 4.00 Uhr auf und gehen in die Fabrik arbeiten. Wir spielen nur um 10.30 Uhr Fußball, deswegen ist alles gut", sagte Alexander Arsovic, Trainer des Regionalligisten Viktoria bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Auch TeBe-Coach Dennis Kutrieb bewahrt die Ruhe: "Wir werden keine große Aufregung starten und trauen unseren Spielern zu, sich eigenständig auf den frühen Beginn vorzubereiten."

Grund für den ungewohnten Anpfiff am Vormittag ist die Live-Fernsehübertragung durch die ARD im Rahmen des Finaltags der Amateure. Der Umstand sei "sicher nicht schön", sagte Viktorias Kapitän Stephan Flauder: "Aber beide Mannschaften müssen zu dieser Zeit ran. Wir brauchen nur die nötige Einstellung."

Oberligist Tennis Borussia hofft gegen den eine Liga höher spielenden FC Viktoria auf eine sportliche Überraschung. "Für uns ist etwas möglich. Wir werden Viktoria alles abverlangen, um am Ende hoffentlich Pokalsieger zu sein", sagte Kutrieb.

Der Gewinner der Begegnung qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals und darf zu Beginn der kommenden Saison auf einen attraktiven Gegner aus der Bundesliga hoffen.