Final-Neuauflage von 1968: Jena erwartet Union Berlin

Jena (dpa/th) - Der Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena könnte im DFB-Erstrundenspiel gegen den 1. FC Union Berlin eine alte Rechnung begleichen. Vor 50 Jahren holten die "Eisernen" ihren bislang einzigen nationalen Titel ausgerechnet gegen Jena. Nun wollen die Thüringer am Sonntag (18.30 Uhr/Sky Sport) gegen den Berliner Zweitligisten den Spieß umdrehen. "Gegen Union, das stark in die 2. Bundesliga gestartet und natürlich Favorit ist, rechnen wir uns natürlich größere Chancen aus", sagte FCC-Trainer Mark Zimmermann und betonte: "In einem Spiel von vielleicht zehn kann man Union schlagen."

Das Ernst-Abbe-Sportfeld ist mit 10 600 Zuschauern bereits ausverkauft, 1500 Union-Fans sind in Ost-Thüringen dabei. Vor zwei Jahren stand Jena zuletzt in der ersten Hauptrunde, unterlag Rekordmeister FC Bayern München mit 0:5. Auch jetzt sind die Rollen klar verteilt. "Wir sind der Außenseiter. Und diese Rolle nehmen wir an und wollen alles tun, um dem Favoriten aus Berlin am Sonntag alles abzuverlangen", sagte Zimmermann.

Personell ergeben sich mit Paderborn-Leihe Phillip Tietz und Vincet-Louis Stenzel (zuletzt HFC) zwei zusätzliche Offensiv-Optionen für Zimmerman. Nicht einsatzbereit sind Raphael Koczor, Justin Gerlach und Julian Günther-Schmidt. Zimmermann kündigte für seine Aufstellung "Härtefälle" an. "In jedem Fall wird es keine leichte Entscheidung für mich", sagte der Trainer.