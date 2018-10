Festnahmen nach Feier von Celtic-Glasgow-Fans im SO36

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einer Feier von Fans des schottischen Fußballclubs Celtic Glasgow im Berliner Club SO36 hat es am Mittwochabend mehrere Festnahmen gegeben. Hunderte Fans seien in dem Club gewesen und Alkohol habe eine große Rolle gespielt, sagte ein Polizeisprecher. Warum es zu den Festnahmen kam, konnte er zunächst nicht sagen. Celtic Glasgow tritt am Donnerstagabend zum Europa-League-Spiel bei RB Leipzig an. Der Mittwochabend stand im SO36 nach Angaben auf dessen Internetseite unter dem Motto "Berlin Calling - Nein zu RB".