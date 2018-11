Erzgebirge Aue trennt sich 1:1 im Test bei Hertha BSC

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat sich einem Testspiel von Bundesligist Hertha BSC 1:1 (1:0) getrennt. Florian Krüger hatte die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer am Donnerstag in der 28. Minute in Führung gebracht. Der Ex-Auer Pascal Köpke (69.) traf im zweiten Durchgang zum Ausgleich für die Berliner. Beide Trainer verzichteten auf mehrere Stammkräfte, um Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Bei den "Veilchen" kam nach wochenlanger Verletzungspause Routinier Christian Tiffert zu seinem ersten Einsatz. Die Meyer-Elf hielt in der ersten Hälfte gut mit und ging nicht unverdient in Führung. Nach einem Pass von Tom Baumgart in den Lauf von Krüger schloss der 19 Jahre alte Stürmer den Konter überlegt zur Pausenführung ab. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Berliner den Druck, scheiterten durch Alexander Esswein (49.) und Köpke (62.) zunächst an Robert Jendrusch. Später war der FCE-Torhüter bei einem Schuss von Köpke aus Nahdistanz aber geschlagen.