Fußball - Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Fußballer von Eisern Union sind noch ungeschlagen in dieser Saison. Auswärts aber gab es bisher keinen Sieg, sondern drei Unentschieden. Zum Ausruhen also besteht kein Grund, macht Chefcoach Urs Fischer vor dem Zweitliga-Spiel heute beim FC Ingolstadt deutlich. Der Berliner Club (13 Punkte) will den Anschluss an Tabellenführer 1. FC Köln (19) halten. Für die auf einem Abstiegsrang stehenden Ingolstädter ist es nach dem Trainerwechsel das erste Heimspiel. Vor der Begegnung beim 1. FC Köln (1:2) hatte der Verein den erfolglosen Stefan Leitl durch den Ex-Bremer Alexander Nouri ersetzt.