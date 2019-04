Dresden will gegen Berlin ersten Heimsieg seit November

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den ersten Heimsieg nach über vier Monaten einfahren. "Wir haben zu Hause noch kein Ost-Duell gewonnen, das wollen wir auf alle Fälle ändern", kündigte Stürmer Lucas Röser auf der Pressekonferenz der Sachsen vor der Partie gegen den 1. FC Union Berlin an.

Doch nicht nur gegen die Konkurrenz aus der ehemaligen DDR sind die Sachsen in dieser Saison noch sieglos, der letzte Heimsieg der aktuellen Saison datiert vom 25. November des vergangenen Jahres. Damals siegte Dynamo mit 2:0 gegen den FC Ingolstadt.

Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Berlin-Köpenick fehlen Trainer Cristian Fiel weiterhin die verletzten Marco Hartmann, Brian Hamalainen und Patrick Ebert. Zudem muss der 39-Jährige auf Jannik Müller verzichten. "Ich habe gerade einen Anruf vom Arzt bekommen, bei Jannik ist ein bisschen was kaputt. Deswegen wird er am Sonntag nicht zur Verfügung stehen", erklärte der Dynamo-Coach.