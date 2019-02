Dardai vor Wolfsburg: Nicht System entscheidet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit neuem Selbstbewusstsein kämpft Hertha-Trainer Pal Dardai mit dem Hauptstadtclub um den Anschluss an die internationalen Startplätze. Dabei geht es nicht nur um veränderte Spielsysteme wie das 3-5-2, das der Chefcoach von Hertha BSC in der laufenden Spielzeit schon mehrfach erfolgreich praktizieren ließ. Es geht um Motivation, es geht um Sicherheit, es geht um den Kopf. "Egal, welches System wir spielen. Zum Schluss entscheidet die Mentalität", erklärte Dardai vor dem Bundesligaduell seines Teams mit dem VfL Wolfsburg. Als Siebter und Achter kratzen beide Mannschaften mit je 28 Zählern an den Europacup-Rängen.

"Gegen Wolfsburg musst du gewinnen und die Fehler limitieren. Wir können uns diesen Luxus nicht leisten", erklärte der Trainer des Berliner Fußball-Erstligisten nochmals mit Rückblick auf das jüngste 2:2 gegen Schalke 04. Durch "individuelle Fehler" habe sein Team den Sieg vergeben, meinte der Ungar: "Wenn du zu Hause zwei Tore schießt, musst du gewinnen, basta."

Allerdings ist Hertha gewarnt: Wolfsburg kommt als drittbeste Auswärtsmannschaft der Liga nach Berlin. Schon fünf Siege in fremden Stadien stehen für den VfL in der laufenden Spielzeit zu Buche, besser haben es nur Spitzenreiter Borussia Dortmund (6) und Meister Bayern (8) gemacht.

"Sie haben einen starken Kader und einen sehr guten Trainer. Ich halte viel von Bruno Labbadia, er ist ein sehr erfahrener Trainer. Seine Handschrift sieht und spürt man, da müssen wir aufpassen", bemerkte Dardai. "Wir wollen diese Chance nutzen und uns in der Tabelle von den Wölfen absetzen", sagte Angreifer Davie Selke.

"Wolfsburg hat schon einige gute Auswärtsspiele abgeliefert", bemerkte Marko Grujic. Der Leihspieler vom FC Liverpool prägt derzeit die Berliner Auftritte: In den neun Spielen mit dem jungen Serben (22) auf dem Platz ist Hertha noch unbezwungen.

Dardai wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wahrscheinlich zum dritten Mal nacheinander dieselbe Startelf aufbieten. "Wir sind variabel. Jedes System hat Schwachstellen und Opfer", bemerkte der 42-Jährige.

Kein Platz ist derzeit für Routinier Salomon Kalou. "Er hat in diesem Moment und in diesem System ein bisschen Pech", sagte Dardai. Routinier Kalou (33) hat in seinen bisherigen 15 Saisoneinsätzen für ihn magere zwei Tore erzielt. Dennoch will Dardai den Ivorer nicht als Opfer des Systems bezeichnen.

"Salomon ist nicht umsonst unser größter Star, ein Vorbild und der Profi mit der größten Einstellung. Er ist nie verletzt, jedes Training absolviert er. Wenn ich in dieser Trainingswoche einen Namen hervorheben soll, dann ist es der von Salomon Kalou", lobte der Trainer. Wenn er etwas ändern müsse an der Aufstellung, würde er es gern tun: "Dann kommt er rein. Seine Zeit wird kommen. Er wird noch viele Spiele in der Anfangself machen."