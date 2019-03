Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Pal Dardai schielt frech nach Europa. Mit dem Ende einer schwarzen Serie beim SC Freiburg will sich Hertha BSC die Hoffnung auf eine Europacup-Qualifikation erhalten. Seit dem 3:0-Sieg am 21. Februar 2010 haben die Berliner in der Fußball-Bundesliga nicht mehr im Breisgau gewonnen. Im Duell der beiden dienstältesten Trainer verspricht Hertha-Coach Pal Dardai seinem Kollegen Christian Streich keine Gastgeschenke: "Wir gehen dorthin, um zu gewinnen. Wir werden nicht der angenehme, sondern der freche Gast sein. Das ist das Wichtigste: Geh hin, sei frech, sei mutig. Du musst alles investieren, dann hast du eine schöne Zeit", sagte Dardai.

Auch wenn die Berliner das offizielle Saisonziel einstelliger Tabellenplatz zehn Spieltage vor Saisonende noch nicht korrigieren wollen, hoffen sie angesichts von nur vier Punkten Rückstand auf die internationale Chance. "Dafür musst du dort gewinnen", betonte Dardai vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellen-Dreizehnten.

Die jüngsten drei Duelle mit den Badenern endeten jeweils remis, fünfmal nacheinander konnte Hertha in Freiburg nicht gewinnen. Im sechsten Versuch muss Dardai dabei höchstwahrscheinlich auf Davie Selke verzichten. Der Stürmer hatte sich beim 2:1-Sieg gegen den FSV Mainz 05 eine Muskelquetschung zugezogen.

Zwar konnte der Angreifer anders als Peter Pekarik und Marvin Plattenhardt, die wieder mit dem Team trainierten, bei der Übungseinheit am Donnerstag nicht mitmachen. Aber Dardai wollte Selke noch nicht ganz abschreiben. "Wenn er morgen trainieren kann, nehme ich ihn noch mit." Die Chancen aber sind gering. Dafür wird auf jeden Fall Kapitän Vedad Ibisevic in die Startelf zurückkehren, "ob mit oder ohne Davie", verriet Dardai.

Auch Hertha-Manager Michael Preetz will nicht vom bisherigen Saisonziel abrücken. "Das müssen wir erst einmal verteidigen", sagt Herthas-Rekordtorschütze. Allerdings hätten "Sportler immer die Ambitionen, sich zu verbessern", ergänzte der Manager. Und in zehn Spielen seien 30 Punkte zu gewinnen: "Das Ziel muss es sein, so viel wie möglich einzusammeln und zu schauen, wozu es reicht."