Berlin (dpa) - In der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim erwartet Pal Dardei von Hertha BSC Berlin mehr Einsatz als in den vergangenen Partien. "Unsere Laufbereitschaft muss wieder steigen", verlangte der Trainer der Berliner vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Ich erwarte einen aggressiven und motivierten Auftritt, bei dem wir uns auf die Basics konzentrieren wollen." Dabei gehe es nicht darum, schön zu spielen, sondern um den Sieg im Duell gegen den Tabellen-Sechsten der Fußball-Bundesliga.

Dardai hofft, den nach Verletzung zurückgekehrten Marco Grujic von Beginn an einsetzen zu können. "Aber ich bin mir nicht sicher, ob es bei ihm schon für 90 Minuten reicht." Mit Per Skjelbred stehe zudem ein weiterer Spieler zur Verfügung, auf den in der Vergangenheit immer Verlass gewesen sei. "Egal, wer von den beiden spielt, am Ende wollen wir die drei Punkte", sagte Dardai.

Auf die Frage, ob er Davie Selke oder Vedad Ibisevic in der Startelf gegen Hoffenheim einsetzen werde, legte sich Dardai nicht fest. "Beide machen gute Trainingseinheiten, jeder hat seine Vorteile", schätzte der Coach ein. Sicher sei lediglich, dass nicht beide Spieler zum Einsatz kämen.

Auch Teammanager Michael Preetz äußerte sich unzufrieden mit den zuletzt gezeigten Leistungen. "Was uns wehtut und beschäftigt, ist der Auftritt und die Spielweise beim letzten Spiel in Düsseldorf, das war einfach nicht gut", sagte Preetz, der am Donnerstag seinen Vertrag als Geschäftsführer Sport bei Hertha 30. Juni bis 2022 verlängerte. Lauf- und Einsatzbereitschaft müssten gegen einen Gegner wieder da sein, der in einer fantastischen Verfassung sei und sehr stark spiele. "Wir wissen aber auch, dass wir - wenn wir unsere beste Leistung auf den Platz bringen, jede Mannschaft schlagen können", sagte Preetz.

Derweil bestritt er, dass es zwischen ihm und der Mannschaft Unstimmigkeiten gebe. "Davon müsste ich ja etwas wissen." Wie Berliner Medien in dieser Woche berichtet hatten, wollte sich die Mannschaft nicht an einer Aktion der Vereinsführung beteiligen. Dabei sollte nach dem Spiel gegen RB Leipzig Solidarität mit Herthas Digitalchef Paul Keuter gezeigt werden. Er ist bei Teilen der Hertha-Fans stark in die Kritik geraten. Das Team sagte seine Teilnahme aber ab. Das sei das Ergebnis eines demokratischen Prozesses gewesen, das er akzeptiere, auch wenn er anderer Meinung gewesen sei, sagte Preetz.