Covic bei Hertha: Trotz neuer Millionen "nicht durchdrehen"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der neue Trainer Ante Covic will "die jungen Leute von der Leine lassen", Geschäftsführer Michael Preetz die Millionen des neuen Investors sinnvoll einsetzen. Beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat zum Trainingsauftakt am Montag eine neue Zeitrechnung begonnen. Das Ziel ist klar: Nach dem enttäuschenden elften Platz in der Vorsaison soll es bei den Berlinern kontinuierlich bergauf gehen. Am besten, bis sie Dauergäste im europäischen Wettbewerb sind.

"Wir sind nicht in der Lage, den FC Bayern oder Borussia Dortmund anzugreifen, aber unser Rahmen verändert sich", sagte Preetz angesichts des Investments von Unternehmer Lars Windhorst. Dieser steigt mit seiner Beteiligungsgesellschaft Tennor beim Hauptstadtclub ein und hat für 125 Millionen Euro zunächst 37,5 Prozent der Anteile an der Profiabteilung gekauft. Außerdem könnte Hertha künftig erneut über 100 Millionen Euro für weitere 12,4 Prozent erhalten.

"Wir werden auch weiterhin sorgfältig arbeiten, wir werden nicht durchdrehen", sagte Preetz und formulierte ein Ziel: "Idealerweise wollen wir in der Zukunft wieder regelmäßig international mitspielen." Und wenn es nach Covic geht, soll das mit attraktivem Offensiv-Fußball gelingen, den der Nachfolger von Pal Dardai künftig spielen lassen will. Hertha will in der Mitte August beim FC Bayern München beginnenden Saison "ein unangenehmer Gegner sein", sagte der 43-Jährige: "Es wird sich zeigen, in welchem System wir spielen."

Covic hat zunächst einen Einjahresvertrag und muss sich nach sechs Jahren mit der U23 nun bei den Profis beweisen. Der einstige Mittelfeldspieler geht selbstbewusst an die neue Aufgabe. "Ich habe diesen Beruf von der Pike auf gelernt, angefangen bei der U15. Ich gehe in mein zehntes Jahr als Trainer, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um diesen Schritt in der Bundesliga zu wagen", sagte er und ergänzte: "Ich bin hier in der Stadt geboren, dieser Verein ist mehr als nur ein Arbeitgeber. Es ist eine tolle Vorfreude da."

Im Amateurstadion stand Covic am Montagnachmittag erstmals in neuer Funktion auf dem Rasen. Kurz zuvor hatte der Club schon wichtige Personalentscheidungen verkündet. So wird Mittelfeldspieler Marko Grujic ein weiteres Jahr von Champions-League-Sieger FC Liverpool ausgeliehen, zudem verlängerte der slowakische Nationalspieler Ondrej Duda seinen Vertrag vorzeitig und langfristig, auch wenn Hertha über die genaue Laufzeit keine Angaben machte. "Es ist ein sehr wichtiges Signal", sagte Covic zu den beiden Leistungsträgern: "Das ist keine einfache Geschichte, so eine Qualität in Berlin zu halten."

Valentino Lazaro verlässt hingegen Hertha. Der Wechsel des österreichischen Nationalspielers zu Inter Mailand wurde am Montag perfekt gemacht. Inter soll angeblich einen festen Betrag in Höhe von 22 Millionen Euro zahlen, der noch auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen kann. Der 23-Jährige wäre damit der Rekordtransfer des Vereins. "Sportlich gesehen wäre es ein Verlust für uns, aber ich bin überzeugt, dass wir diesen auffangen", sagte Covic.

Die Berliner dürften in den kommenden Wochen auch wegen der neuen finanziellen Möglichkeiten selbst noch bei neuem Personal zugreifen. "Wir schauen in allen Mannschaftsteilen und werden in der Vorbereitung sehen, wo es eventuell noch Bedarf gibt", sagte Preetz ohne dabei konkreter zu werden. Noch bis zum 2. September ist das Transferfenster geöffnet.

Außerdem sollen Teile des neues Geldes dazu verwendet werden, um Verbindlichkeiten abzubauen. "Wir werden dort Mittel einsetzen, die wir in der Vergangenheit einfach nicht hatten", sagte Preetz.