CDU-Politiker fordert offene Stadion-Debatte

Berlin (dpa) - Der ehemalige Berliner Sport-Staatssekretär Andreas Statzkowski hat eine offene Diskussion über einen möglichen Stadion-Neubau von Hertha BSC angemahnt. "Es gibt die Debatten schon ein Jahr", sagte Statzkowski (62), der für die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt. Das Parlament habe sich im August des Vorjahres erstmals mit dem Thema beschäftigt. "Bis jetzt kann ich nicht ansatzweise erkennen, dass Fragen gelöst sind", sagte Statzkowski am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Für Mittwoch hat Statzkowski gemeinsam mit Bürgerinitiativen zu einer Diskussion über die Neugestaltung des Olympiaparks geladen. "Bisher sind die Unterlagen, die Hertha BSC dem Senat zur Verfügung gestellt hat, nur für Abgeordnete vertraulich einsehbar", heißt es auf der Internetseite des CDU-Politikers, der von 2011 bis 2016 als Berliner Staatssekretär für Inneres und Sport gearbeitet hatte.

Hertha wehrte sich gegen Statzkowskis Kurs. "Für eine offene und faire Diskussion mit Nutzern und Anwohnern des Olympiaparks stehen wir jederzeit zur Verfügung", sagte Klaus Teichert, Geschäftsführer von Herthas Stadion GmbH in der "Bild"-Zeitung und ergänzte: "Die Grundlage dafür sollten stets Fakten und keine Verdrehungen der Wahrheit wie in dem Einladungsschreiben zu der Veranstaltung sein." In dem Schreiben heißt es: "Ein Stadion-Neubau ist in der Abwägung der Argumente an dieser Stelle unverantwortlich." Der Bundesligist will bis 2025 neben dem Olympiastadion eine reine Fußball-Arena errichten.