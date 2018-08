Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Erstmals tritt Borussia Dortmund beim Berliner Traditions-Master-Turnier an. Der BVB erhält eine wildcard und trifft am 4. und 5. Januar 2019 in der Max-Schmeling-Halle zunächst auf die Lokalmatadore Hertha BSC und den 1. FC Union. Das gab der Berliner Fußball-Verband BFV am Dienstag bekannt.